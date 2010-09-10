Сообщение klonik » Сегодня, 13:32

Ваши мужья покупают вам нижнее белье в подарок или нет? У меня БМ от одних только мыслей фыркать начинал, что типа это не мужское занятие. Нынешний муж наоборот, может даже без повода купить красивый комплект и просто так подарить. И не знаю, кто из этих двух прав.