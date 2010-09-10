Офисное освещение

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1327
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Офисное освещение

Сообщение klonik » Сегодня, 13:37

Всем привет! Как вы думаете, какое сейчас идеальное решение для современных интерьеров в плане освещения? Говорят, что все больше популярность набирают встраиваемые светильники. Это так?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1330
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Офисное освещение

Сообщение zevc » Сегодня, 18:15

Да, действительно так. Сейчас встраиваемые светильники являются частью современного интерьера. Они хорошо освещают, долговечны и экономичны. Они встраиваются в потолок и создают необходимый эффект. А у них https://light-en.ru/ofisnoe_osveschenie светильники не только прекрасно вписываются в интерьер, но еще и очень энергоэффективны.
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