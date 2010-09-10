Офисное освещение
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Офисное освещение
Всем привет! Как вы думаете, какое сейчас идеальное решение для современных интерьеров в плане освещения? Говорят, что все больше популярность набирают встраиваемые светильники. Это так?
Re: Офисное освещение
Да, действительно так. Сейчас встраиваемые светильники являются частью современного интерьера. Они хорошо освещают, долговечны и экономичны. Они встраиваются в потолок и создают необходимый эффект. А у них https://light-en.ru/ofisnoe_osveschenie светильники не только прекрасно вписываются в интерьер, но еще и очень энергоэффективны.
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