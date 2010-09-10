Благотворительная помощь
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Благотворительная помощь
Много раз думала над тем, чтобы заняться благотворительностью, но дальше мыслей дело ни разу не заходило. Наверное потому, что у меня на волонтерство времени немного, то есть на постоянной основе не получится. Перевожу деньги в фонды, но думаю, что этого мало.
Re: Благотворительная помощь
Вы про проект Люди для Людей что-нибудь слышали? Он как раз для тех, кто имеет желание помочь, но не имеет на это кучу свободного времени. Там люди, которые нуждаются в помощи, оставляют заявки с описанием ситуации и того, какая конкретно помощь им нужна. Вы можете просмотреть и откликнуться на любую, которая вас устроит условиями. Это лучше, чем фонды спонсировать, тут хоть реальная помощь будет.
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