Благотворительная помощь

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1327
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Благотворительная помощь

Сообщение klonik » Сегодня, 14:04

Много раз думала над тем, чтобы заняться благотворительностью, но дальше мыслей дело ни разу не заходило. Наверное потому, что у меня на волонтерство времени немного, то есть на постоянной основе не получится. Перевожу деньги в фонды, но думаю, что этого мало.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1330
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Благотворительная помощь

Сообщение zevc » 52 минуты назад

Вы про проект Люди для Людей что-нибудь слышали? Он как раз для тех, кто имеет желание помочь, но не имеет на это кучу свободного времени. Там люди, которые нуждаются в помощи, оставляют заявки с описанием ситуации и того, какая конкретно помощь им нужна. Вы можете просмотреть и откликнуться на любую, которая вас устроит условиями. Это лучше, чем фонды спонсировать, тут хоть реальная помощь будет.
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