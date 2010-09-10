Сообщение klonik » Сегодня, 14:04

Много раз думала над тем, чтобы заняться благотворительностью, но дальше мыслей дело ни разу не заходило. Наверное потому, что у меня на волонтерство времени немного, то есть на постоянной основе не получится. Перевожу деньги в фонды, но думаю, что этого мало.