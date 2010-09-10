Механизм образования комет
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Механизм образования комет
Механизм образования комет.
https://znanierussia.ru/articles/%D0%9A ... 1%82%D0%B0
Комета рождается, когда спутник планеты в фазе новолуния срывается с орбиты.
Если орбитальная скорость спутника выше орбитальной скорости планеты, то комета начинает вращаться вокруг Солнца по ретроградной орбите.
https://old.bigenc.ru/physics/text/2341808
Орбитальная скорость Юпитера 12 км/сек.
Орбитальная скорость спутника Ио - 17 км/сек.
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1612592
Продолжение: Форум Академгородка Новосибирск. Наука. https://forum.academ.club/index.php?showtopic=1235578
https://znanierussia.ru/articles/%D0%9A ... 1%82%D0%B0
Комета рождается, когда спутник планеты в фазе новолуния срывается с орбиты.
Если орбитальная скорость спутника выше орбитальной скорости планеты, то комета начинает вращаться вокруг Солнца по ретроградной орбите.
https://old.bigenc.ru/physics/text/2341808
Орбитальная скорость Юпитера 12 км/сек.
Орбитальная скорость спутника Ио - 17 км/сек.
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1612592
Продолжение: Форум Академгородка Новосибирск. Наука. https://forum.academ.club/index.php?showtopic=1235578
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