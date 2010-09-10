Двускатные навесы на металлокаркасе
Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Двускатные навесы на металлокаркасе
Двускатные навесы на металлокаркасе https://metanaves.ru/product/dvuskatnyj-naves-iz-metalla/ представляют собой конструкцию, используемую для создания крыши или навеса для защиты от осадков. Это типичный вариант металлического каркаса, который можно увидеть на автомобильных стоянках, спортивных площадках, складах или в качестве навесов над открытыми площадками.
Обычно такие навесы имеют две скатные поверхности, поэтому они и называются "двускатными". Металлический каркас поддерживает конструкцию, а крыша может быть выполнена из различных материалов: металлических листов, поликарбоната или других светопрозрачных материалов.
Эти навесы широко используются благодаря своей прочности, долговечности и отличным защитным свойствам. Они предоставляют укрытие от солнца, дождя, снега и других погодных условий, и могут быть установлены как над наземными площадками, так и над парковочными местами.
Обычно такие навесы изготавливаются по индивидуальным размерам в зависимости от потребностей заказчика и того, для каких целей они будут использоваться.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Частное строительство»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя