Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1331
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:14

Добрый день, хочу купить качественный пуховик. Но не знаю, где лучше это сделать. Магазинов просматриваю много, но вот что-то мне ничего не нравится. Может быть что-то посоветуете, где сами себе приобретаете верхнюю одежу?
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