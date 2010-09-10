Подскажите
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Подскажите
Добрый день, хочу купить качественный пуховик. Но не знаю, где лучше это сделать. Магазинов просматриваю много, но вот что-то мне ничего не нравится. Может быть что-то посоветуете, где сами себе приобретаете верхнюю одежу?
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