Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1333
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:14

Добрый день, хочу купить качественный пуховик. Но не знаю, где лучше это сделать. Магазинов просматриваю много, но вот что-то мне ничего не нравится. Может быть что-то посоветуете, где сами себе приобретаете верхнюю одежу?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1330
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 20:33

Соглашусь с вами. Магазинов вроде много, а выбрать-то и не из чего. Но я купила себе перед зимой без декора несколько пуховиков, сейчас такие модные. Несмотря на это он смотрится очень стильно и современно. Я осталась довольна оказался очень теплый, как раз для морозной русской зимы. Высокое качество ткани и наполнителя важный был критерий в моем выборе. Так что я теперь точно не замерзну зимой.
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