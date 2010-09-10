Подскажите
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Подскажите
Добрый день, хочу купить качественный пуховик. Но не знаю, где лучше это сделать. Магазинов просматриваю много, но вот что-то мне ничего не нравится. Может быть что-то посоветуете, где сами себе приобретаете верхнюю одежу?
Re: Подскажите
Соглашусь с вами. Магазинов вроде много, а выбрать-то и не из чего. Но я купила себе перед зимой без декора несколько пуховиков, сейчас такие модные. Несмотря на это он смотрится очень стильно и современно. Я осталась довольна оказался очень теплый, как раз для морозной русской зимы. Высокое качество ткани и наполнителя важный был критерий в моем выборе. Так что я теперь точно не замерзну зимой.
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