Сообщение zevc » Вчера, 21:14

Добрый день, хочу купить качественный пуховик. Но не знаю, где лучше это сделать. Магазинов просматриваю много, но вот что-то мне ничего не нравится. Может быть что-то посоветуете, где сами себе приобретаете верхнюю одежу?