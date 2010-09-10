Криптовалюта
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Криптовалюта
Приветствую, подскажите, кто-то вкладывался в криптовалюту? Начальница с сыном по телефону часто разговаривает об этом, я так поняла сын у нее в этом разбирается, про какие-то котировки разговаривают, какие-то электронные платформы.
Re: Криптовалюта
Доброго времени суток, как вариант можете у начальницы спросить, но как по мне, так криптовалюты - это пирамида, деньги то вы туда загнать сможете, только кому потом претензии предъявлять? Тут недавно в новостях сказали, что какую-то электронную биржу закрыли, я так поняла все участники торгов остались ни с чем. Не то что прибыль, они даже свои кровные оттуда забрать не смоли.
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