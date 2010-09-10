Сообщение zevc » Сегодня, 14:44

Приветствую, подскажите, кто-то вкладывался в криптовалюту? Начальница с сыном по телефону часто разговаривает об этом, я так поняла сын у нее в этом разбирается, про какие-то котировки разговаривают, какие-то электронные платформы.