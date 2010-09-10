Подскажите
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Подскажите
Дорогие мои, посоветуйте, стоит ли брать сумку-шоппер? Очень она меня подкупает удобством (размер как раз, как я люблю – чтобы все влезло). Но я все же офисный работник, на руководящей должности, а шопперы у меня как-то больше ассоциируются с подростками или с тетеньками с рынка. Или я не совсем права?
Re: Подскажите
Конечно, не права! Сейчас можно такой стильный шоппер прикупить – закачаешься! Не обязательно же холщовый брать, они абсолютно из разных материалов бывают, из кожи в том числе. Под офисный стиль некоторые модели очень даже подходят. Даже на показах мод под деловые костюмы классные шопперы подбирают. Так что если нравится функционал и удобство – смело покупайте!
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