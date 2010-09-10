Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1333
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 18:31

Дорогие мои, посоветуйте, стоит ли брать сумку-шоппер? Очень она меня подкупает удобством (размер как раз, как я люблю – чтобы все влезло). Но я все же офисный работник, на руководящей должности, а шопперы у меня как-то больше ассоциируются с подростками или с тетеньками с рынка. Или я не совсем права?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1330
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 20:43

Конечно, не права! Сейчас можно такой стильный шоппер прикупить – закачаешься! Не обязательно же холщовый брать, они абсолютно из разных материалов бывают, из кожи в том числе. Под офисный стиль некоторые модели очень даже подходят. Даже на показах мод под деловые костюмы классные шопперы подбирают. Так что если нравится функционал и удобство – смело покупайте!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя