Ремонт квapтиp
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Ремонт квapтиp
Какая компания хорошо делает в Виннице рeмонт квapтиp?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Ремонт квapтиp
Когда мы переехали в новую квартиру в Виннице то ремонтом для нас занималась строительная компания Architerra Group https://architerra-group.ua/ Вот на их сайте можете зайти посмотреть портфолио. Я осталась довольна качеством. А учитывая еще и небольшую сумму за которую всё под ключ удалось сделать могу теперь смело советовать их услуги и другим.
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