Ремонт квapтиp

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Ремонт квapтиp

Сообщение Радищева » Вчера, 08:04

Какая компания хорошо делает в Виннице рeмонт квapтиp?
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Ремонт квapтиp

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 16:08

Когда мы переехали в новую квартиру в Виннице то ремонтом для нас занималась строительная компания Architerra Group https://architerra-group.ua/ Вот на их сайте можете зайти посмотреть портфолио. Я осталась довольна качеством. А учитывая еще и небольшую сумму за которую всё под ключ удалось сделать могу теперь смело советовать их услуги и другим.
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