Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1333
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:35

Говорят, что камень рубин не всем подходит. Мне вот мама подарила кольцо с этим камнем. А я не знаю даже как его носить. А еще слышала, что не всем можно носить украшения с рубином. Как думаете правда это или все-таки какой-то стереотип?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1336
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 21:12

Я знаю, что рубин — это женский камень. Раньше считалось, что этот камень женщину оберегал во время беременности. А еще раньше украшения с рубином дарили новорожденным, как бы защищая их от нечистых сил. Никогда не слышала, что бы кольца с рубином как-то негативно влияли бы. Повезло вам, что такие подарки дарят. Ведь ювелирные изделия с рубином являются одними из самых дорогих.
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