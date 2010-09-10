Подскажите
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Подскажите
Говорят, что камень рубин не всем подходит. Мне вот мама подарила кольцо с этим камнем. А я не знаю даже как его носить. А еще слышала, что не всем можно носить украшения с рубином. Как думаете правда это или все-таки какой-то стереотип?
Re: Подскажите
Я знаю, что рубин — это женский камень. Раньше считалось, что этот камень женщину оберегал во время беременности. А еще раньше украшения с рубином дарили новорожденным, как бы защищая их от нечистых сил. Никогда не слышала, что бы кольца с рубином как-то негативно влияли бы. Повезло вам, что такие подарки дарят. Ведь ювелирные изделия с рубином являются одними из самых дорогих.
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