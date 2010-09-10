Сообщение klonik » Сегодня, 15:35

Говорят, что камень рубин не всем подходит. Мне вот мама подарила кольцо с этим камнем. А я не знаю даже как его носить. А еще слышала, что не всем можно носить украшения с рубином. Как думаете правда это или все-таки какой-то стереотип?