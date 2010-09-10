Музыка

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1332
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Музыка

Сообщение klonik » 9 минут назад

Сейчас много музыкальных сайтов, у каждого есть свои преимущества и недостатки. Расскажите каким пользуетесь вы? Главное, чтобы было много музыки. Не только новой, но и старой. А то куда не зайти все одно и тоже.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя