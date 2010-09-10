Сообщение klonik » 9 минут назад

Сейчас много музыкальных сайтов, у каждого есть свои преимущества и недостатки. Расскажите каким пользуетесь вы? Главное, чтобы было много музыки. Не только новой, но и старой. А то куда не зайти все одно и тоже.