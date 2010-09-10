Музыка

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1333
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Музыка

Сообщение klonik » Сегодня, 16:20

Сейчас много музыкальных сайтов, у каждого есть свои преимущества и недостатки. Расскажите каким пользуетесь вы? Главное, чтобы было много музыки. Не только новой, но и старой. А то куда не зайти все одно и тоже.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1335
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Музыка

Сообщение zevc » Сегодня, 18:56

Действительно, сейчас сайтов с музыкой много. Но не везде есть большая база музыки любых направлений. Вот кстати на котором я чаще всего слушаю музыку https://topde.net/ . Можно даже скачивать музыку бесплатно, а это довольно-таки большое преимущество по сравнению со многими альтернативными сайтами. Думаю, что каждый человек тут сможет найти свой контент.
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