Применение чиллеров для охлаждения

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1333
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Применение чиллеров для охлаждения

Сообщение klonik » 29 минут назад

Применение чиллеров для охлаждения в различных отраслях промышленности интересуют. Можете подсказать, где их используют?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1334
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Применение чиллеров для охлаждения

Сообщение zevc » 27 минут назад

Я вот по студенчеству их изучала. Даже в дипломе был такой раздел) Если вам нужна инфа по теме, то загляните сюда - https://windowss10.ru/apps/primenenie-c ... nosti.html В статье все от и до отлично расписано, думаю после прочтения все ваши вопросы будут исчерпаны) Сейчас массу материалов можно найти просто погуглив, так что вы бы могли и не задавать тут этот вопрос. Но раз уж сделали это, то грех вам не помочь)
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