Сфера применения колесных экскаваторов DEVELON

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1337
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сфера применения колесных экскаваторов DEVELON

Сообщение zevc » Сегодня, 16:09

Сфера применения колесных экскаваторов DEVELON интересует. Не подскажете?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1334
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Сфера применения колесных экскаваторов DEVELON

Сообщение klonik » Сегодня, 16:10

Покупать такой хотите? Отличная штука, скажу я вам. За свои деньги топовый агрегат. Вот https://www.digitalserv.ru/sfera-primen ... v-develon/ почитайте про него подробнее.
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