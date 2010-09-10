Сообщение klonik » Сегодня, 20:13

Девчонки мне нужен совет. Хочу маме подарить мастер-класс по рисованию. Но я очень сомневаюсь, что такой подарок актуален женщине в возрасте. Боюсь, что подарю, а он ей не понравится или вообще не пойдет. Что думаете по этому поводу?