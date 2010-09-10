Мастер-классы по рисованию

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1335
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Мастер-классы по рисованию

Сообщение klonik » Сегодня, 20:13

Девчонки мне нужен совет. Хочу маме подарить мастер-класс по рисованию. Но я очень сомневаюсь, что такой подарок актуален женщине в возрасте. Боюсь, что подарю, а он ей не понравится или вообще не пойдет. Что думаете по этому поводу?
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