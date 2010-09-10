Мастер-классы по рисованию

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1335
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Мастер-классы по рисованию

Сообщение klonik » Сегодня, 20:13

Девчонки мне нужен совет. Хочу маме подарить мастер-класс по рисованию. Но я очень сомневаюсь, что такой подарок актуален женщине в возрасте. Боюсь, что подарю, а он ей не понравится или вообще не пойдет. Что думаете по этому поводу?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1338
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Мастер-классы по рисованию

Сообщение zevc » 54 минуты назад

Здорово, что вы придумали вручить такой оригинальный подарок. Это же очень хороший подарок для женщины в возрасте. Я думаю, что вашей маме такой подарок должен прийти по душе. Мне кажется, что там она даже обретет новые знакомства. Присмотритесь к https://vozduhmsk.ru/. У них даже можно приобрести подарочные сертификаты, а это очень удобно в вашем случае.
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