Мастер-классы по рисованию
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Мастер-классы по рисованию
Девчонки мне нужен совет. Хочу маме подарить мастер-класс по рисованию. Но я очень сомневаюсь, что такой подарок актуален женщине в возрасте. Боюсь, что подарю, а он ей не понравится или вообще не пойдет. Что думаете по этому поводу?
Re: Мастер-классы по рисованию
Здорово, что вы придумали вручить такой оригинальный подарок. Это же очень хороший подарок для женщины в возрасте. Я думаю, что вашей маме такой подарок должен прийти по душе. Мне кажется, что там она даже обретет новые знакомства. Присмотритесь к https://vozduhmsk.ru/. У них даже можно приобрести подарочные сертификаты, а это очень удобно в вашем случае.
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