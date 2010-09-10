Паркетная доска
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Паркетная доска
Как правильно выбрать паркетную доску?
Re: Паркетная доска
Паркет - это на долго, так что реально нужно все правильно сделать. что бы потом пол жизни не жалеть.Вот - https://propest.ru/parketnaya-doska-kak-vybrat.html хороший материал по теме. Можете им воспользоваться при выборе, нам вот очень помог при ремонте.
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