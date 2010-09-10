Паркетная доска

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1339
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Паркетная доска

Сообщение zevc » 27 минут назад

Как правильно выбрать паркетную доску?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1336
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Паркетная доска

Сообщение klonik » 23 минуты назад

Паркет - это на долго, так что реально нужно все правильно сделать. что бы потом пол жизни не жалеть.Вот - https://propest.ru/parketnaya-doska-kak-vybrat.html хороший материал по теме. Можете им воспользоваться при выборе, нам вот очень помог при ремонте.
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