Покупка люстры

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1337
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка люстры

Сообщение klonik » Сегодня, 11:40

Где искать люстры на покупку? Хотим найти каталог с отличным ассортиментом и ценами.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1346
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Покупка люстры

Сообщение zevc » Сегодня, 11:43

Могу вам из личного опыта посоветовать вот этот https://www.sport-weekend.com/populjarn ... -vybor.htm магазин. Огромный выбор и низкие цены гарантирую. Покупали у них для дома все освещение, так что рекомендую не с пустого воздуха.
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