Двери

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zevc
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Сообщения: 1346
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Двери

Сообщение zevc » Сегодня, 12:13

Не знаю с чего вдруг, но мне очень захотелось дома поставить белые межкомнатные двери. Сам ремонт у нас в сдержанных серых тонах с элементами черного, поэтому белые двери должны будут смотреться прилично. Но переживаю, что дети их быстро перепачкают. Что скажете?
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