Сообщение zevc » Сегодня, 12:13

Не знаю с чего вдруг, но мне очень захотелось дома поставить белые межкомнатные двери. Сам ремонт у нас в сдержанных серых тонах с элементами черного, поэтому белые двери должны будут смотреться прилично. Но переживаю, что дети их быстро перепачкают. Что скажете?