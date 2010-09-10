Двери

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1347
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Двери

Сообщение zevc » Сегодня, 12:13

Не знаю с чего вдруг, но мне очень захотелось дома поставить белые межкомнатные двери. Сам ремонт у нас в сдержанных серых тонах с элементами черного, поэтому белые двери должны будут смотреться прилично. Но переживаю, что дети их быстро перепачкают. Что скажете?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Двери

Сообщение klonik » Сегодня, 15:27

Тут надо смотреть на воспитание детей. У меня, например, дочь послушная, спокойная – ей уже шестой год, а она ни разу в жизни на обоях не рисовала, только там, где можно. У сестры сын – на год младше – оборвал все обои, разрисовал все, до чего смог дотянуться, квартира нуждается в капитальном ремонте. Себе бы я тут https://dveriprofy.ru/ без проблем взяла белые двери, сестре бы не советовала по понятным причинам.
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