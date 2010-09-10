Сообщение zevc » Сегодня, 12:21

Купили квартиру и вот потихоньку ее обустраиваем. В коридор нужен шкаф, в который планируется складываться инвентарь для уборки. Подскажите, пожалуйста, мебельную фирму у которой можно купить шкаф.