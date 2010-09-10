Мебель
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Мебель
Купили квартиру и вот потихоньку ее обустраиваем. В коридор нужен шкаф, в который планируется складываться инвентарь для уборки. Подскажите, пожалуйста, мебельную фирму у которой можно купить шкаф.
Re: Мебель
Сейчас фирм занимающихся изготовлением мебели очень много, выбрать будет не проблема. Мы тоже недавно искали шкаф для покупки. Но в итоге выбрали шкаф угловой на заказ по индивидуальным размерам. Хоть готовых и много, но нам не подошли ни по размерам, ни по внешнему виду. Поэтому решили сделать на заказ и не прогадали, остались очень довольны.
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