Цветы

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1347
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Цветы

Сообщение zevc » Сегодня, 12:30

Меня подруга позвала на день рождения. А я забыла, что цветы и не купила. Где можно заказать букет красивых цветов. Чтобы он был еще и красиво оформлен?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Цветы

Сообщение klonik » Сегодня, 15:58

Да мне кажется проблем сейчас с заказом цветов нет. Думаю, что заказать букет в Питере можно практически в любом цветочном магазине. Посмотрите какой ближе магазин к вам находится или по пути на день рождения к подруге. Чтобы можно было заехать и забрать букет. Мне кажется так будет гораздо удобнее вам. И время не потеряете, и с букетом приедете к подруге.
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