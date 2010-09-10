Цветы
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Цветы
Меня подруга позвала на день рождения. А я забыла, что цветы и не купила. Где можно заказать букет красивых цветов. Чтобы он был еще и красиво оформлен?
Re: Цветы
Да мне кажется проблем сейчас с заказом цветов нет. Думаю, что заказать букет в Питере можно практически в любом цветочном магазине. Посмотрите какой ближе магазин к вам находится или по пути на день рождения к подруге. Чтобы можно было заехать и забрать букет. Мне кажется так будет гораздо удобнее вам. И время не потеряете, и с букетом приедете к подруге.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя