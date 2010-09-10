Подскажите
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Подскажите
Видела тут в одном сантехническом магазине уцененную инсталляцию. Вокруг прошлась, никаких видимых повреждений не нашла, поэтому причина уценки непонятна, у продавца спросить постеснялась. Есть может у кого опыт покупки сантехники с уценкой, в чем там может быть подвох?
Re: Подскажите
Доброго дня, что за магазин? В нормальных причиной уценки может быть то, что это выставочный образец, его за ту же стоимость, что и новый, не продают. В магазинах попроще уценку могут сделать из-за чего угодно, вплоть до того, что там что-то не работает. Я бы вам советовала не брать товар с уценкой, сейчас можно выбрать инсталляцию новую за вменяемые деньги, нужно только поискать.
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