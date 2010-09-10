Сообщение zevc » Сегодня, 12:44

Видела тут в одном сантехническом магазине уцененную инсталляцию. Вокруг прошлась, никаких видимых повреждений не нашла, поэтому причина уценки непонятна, у продавца спросить постеснялась. Есть может у кого опыт покупки сантехники с уценкой, в чем там может быть подвох?