Подскажите
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Подскажите
Дочери тринадцать, восьмой класс, учится хорошо и мечтает продолжить обучение за границей. Я же прекрасно понимаю, что у нее текущий уровень знаний хоть и хороший, но до заграницы не дотягивает. Может есть какие-то курсы, чтобы был шанс подтянуть знания и влиться в среду той страны, на которую нацелен ребенок?
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