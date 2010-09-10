Подскажите
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Подскажите
Дочери тринадцать, восьмой класс, учится хорошо и мечтает продолжить обучение за границей. Я же прекрасно понимаю, что у нее текущий уровень знаний хоть и хороший, но до заграницы не дотягивает. Может есть какие-то курсы, чтобы был шанс подтянуть знания и влиться в среду той страны, на которую нацелен ребенок?
Re: Подскажите
Курсы есть, но бординговые школы за рубежом в плане адаптации мне кажутся куда более эффективным вариантом. Там происходит полное погружение, без оглядки на родителей и возможности прекратить эксперимент. По моему опыту детям, которые в целом хорошо учатся и нацелены на результат, достаточно года в такой школе. То есть, в принципе, десятый-одиннадцатый класс вашему ребенку стоит заканчивать именно в таких условиях.
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