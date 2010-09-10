Сообщение zevc » Сегодня, 12:58

Дочери тринадцать, восьмой класс, учится хорошо и мечтает продолжить обучение за границей. Я же прекрасно понимаю, что у нее текущий уровень знаний хоть и хороший, но до заграницы не дотягивает. Может есть какие-то курсы, чтобы был шанс подтянуть знания и влиться в среду той страны, на которую нацелен ребенок?