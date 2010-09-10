Строительство дома
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Строительство дома
Летом планируем заняться строительством дома. Мне бы очень хотелось что-то необычное, например, треугольный дом – видела несколько вариантов, выглядят просто потрясающе. Муж говорит, что в целях экономии будет брать готовый каркас, это быстрее. Неужели не продаются заготовки для треугольников?
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