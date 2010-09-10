Строительство дома

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1347
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Строительство дома

Сообщение zevc » Сегодня, 13:05

Летом планируем заняться строительством дома. Мне бы очень хотелось что-то необычное, например, треугольный дом – видела несколько вариантов, выглядят просто потрясающе. Муж говорит, что в целях экономии будет брать готовый каркас, это быстрее. Неужели не продаются заготовки для треугольников?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Строительство дома

Сообщение klonik » Сегодня, 16:23

Как это, еще как продаются. Просто для того, чтобы купить готовый каркас афрейм дома, вам нужно обратиться в компанию, которая специализируется на строительстве треугольных домов. Там ведь своя технология, поэтому не все строительные компании могут предложить такой вариант. У нас с мужем его родители дачу по такому принципу строили, начали в апреле, в июне уже на новоселье всех приглашали.
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