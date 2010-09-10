Строительство дома
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Строительство дома
Летом планируем заняться строительством дома. Мне бы очень хотелось что-то необычное, например, треугольный дом – видела несколько вариантов, выглядят просто потрясающе. Муж говорит, что в целях экономии будет брать готовый каркас, это быстрее. Неужели не продаются заготовки для треугольников?
Re: Строительство дома
Как это, еще как продаются. Просто для того, чтобы купить готовый каркас афрейм дома, вам нужно обратиться в компанию, которая специализируется на строительстве треугольных домов. Там ведь своя технология, поэтому не все строительные компании могут предложить такой вариант. У нас с мужем его родители дачу по такому принципу строили, начали в апреле, в июне уже на новоселье всех приглашали.
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