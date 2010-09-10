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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1347 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 14:37 Приветствую, подскажите, а существует выездной шиномонтаж? Проколола колесо, сижу в машине, тоскую... запаска, конечно, в багажнике есть, но как представлю сейчас домкратить, откручивать это колесо, одевать запаску, закручивать. Засада полная. Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 1344 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 15:13 Доброго времени суток, конечно есть, сюда провалитесь https://car-helper.ru/ , тут два варианта есть - или мальчик приезжает, снимает ваше проколотое, ставит запаску, кладет проколотое вам в багажник и вы везете его сами на шиномонтажку, или если прокол не сложный, они могут на месте дырочку залатать. Мне не чинили на месте ни разу, я обычно вырываю куски резины так, что только на выброс) Вернуться к началу

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