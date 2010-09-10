Подскажите
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Подскажите
Приветствую, подскажите, а существует выездной шиномонтаж? Проколола колесо, сижу в машине, тоскую... запаска, конечно, в багажнике есть, но как представлю сейчас домкратить, откручивать это колесо, одевать запаску, закручивать. Засада полная.
Re: Подскажите
Доброго времени суток, конечно есть, сюда провалитесь https://car-helper.ru/, тут два варианта есть - или мальчик приезжает, снимает ваше проколотое, ставит запаску, кладет проколотое вам в багажник и вы везете его сами на шиномонтажку, или если прокол не сложный, они могут на месте дырочку залатать. Мне не чинили на месте ни разу, я обычно вырываю куски резины так, что только на выброс)
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