Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1347
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:37

Приветствую, подскажите, а существует выездной шиномонтаж? Проколола колесо, сижу в машине, тоскую... запаска, конечно, в багажнике есть, но как представлю сейчас домкратить, откручивать это колесо, одевать запаску, закручивать. Засада полная.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:13

Доброго времени суток, конечно есть, сюда провалитесь https://car-helper.ru/, тут два варианта есть - или мальчик приезжает, снимает ваше проколотое, ставит запаску, кладет проколотое вам в багажник и вы везете его сами на шиномонтажку, или если прокол не сложный, они могут на месте дырочку залатать. Мне не чинили на месте ни разу, я обычно вырываю куски резины так, что только на выброс)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя