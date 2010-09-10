Авторские туры
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Авторские туры
С детьми потихоньку познаем мир, историю нашей страны. Ездим по ближайшим городам с историей и очень часто того, что рассказывает гид, нам не хватает. Приходится искать информацию в интернете, что не всегда удобно. Есть желание искать на такие экскурсии кого-то из местных, как это сделать?
Re: Авторские туры
Ищите авторские туры по тому городу, который собираетесь посетить, это самое простое решение. Мы теперь только так гида и ищем. И вместо экскурсий по самым значимым местам получаем экскурсию индивидуальную, которая на практике оказывается гораздо интересней того, что обычно рассказывают. Причем там можно сказать экскурсоводу что вас именно интересует, подберут маршрут по предпочтениям.
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