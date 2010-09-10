Сообщение klonik » Сегодня, 13:41

С детьми потихоньку познаем мир, историю нашей страны. Ездим по ближайшим городам с историей и очень часто того, что рассказывает гид, нам не хватает. Приходится искать информацию в интернете, что не всегда удобно. Есть желание искать на такие экскурсии кого-то из местных, как это сделать?