Авторские туры

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1349
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Авторские туры

Сообщение klonik » Сегодня, 13:41

С детьми потихоньку познаем мир, историю нашей страны. Ездим по ближайшим городам с историей и очень часто того, что рассказывает гид, нам не хватает. Приходится искать информацию в интернете, что не всегда удобно. Есть желание искать на такие экскурсии кого-то из местных, как это сделать?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1352
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Авторские туры

Сообщение zevc » Сегодня, 14:23

Ищите авторские туры по тому городу, который собираетесь посетить, это самое простое решение. Мы теперь только так гида и ищем. И вместо экскурсий по самым значимым местам получаем экскурсию индивидуальную, которая на практике оказывается гораздо интересней того, что обычно рассказывают. Причем там можно сказать экскурсоводу что вас именно интересует, подберут маршрут по предпочтениям.
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