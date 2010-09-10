Сообщение klonik » Сегодня, 13:52

Мои дорогие, подскажите, пожалуйста, цветочный магазин, который не подводит с доставкой. Хочу купить букет и нужно, чтобы он был доставлен имениннице к конкретному времени, не раньше и не позже. Не уверена, что кто-то так ответственно относится к работе.