Цветы

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1349
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Цветы

Сообщение klonik » Сегодня, 13:52

Мои дорогие, подскажите, пожалуйста, цветочный магазин, который не подводит с доставкой. Хочу купить букет и нужно, чтобы он был доставлен имениннице к конкретному времени, не раньше и не позже. Не уверена, что кто-то так ответственно относится к работе.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1352
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Цветы

Сообщение zevc » Сегодня, 14:28

Почему? Вот эти https://wflowers.store/ продавцы вообще любые пожелания клиента готовы исполнить. Я как-то раз брала букет с доставкой, курьер приехал на 25 минут раньше и сидел в машине, даже не звонил. Я уж сама вышла, спросила, чего сидит, сказал, что у них по правилам доставка в четко обозначенный временной интервал, чтобы клиентам не доставлять неудобств. И так вот бывает, да.
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