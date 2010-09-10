Цветы
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Цветы
Мои дорогие, подскажите, пожалуйста, цветочный магазин, который не подводит с доставкой. Хочу купить букет и нужно, чтобы он был доставлен имениннице к конкретному времени, не раньше и не позже. Не уверена, что кто-то так ответственно относится к работе.
Re: Цветы
Почему? Вот эти https://wflowers.store/ продавцы вообще любые пожелания клиента готовы исполнить. Я как-то раз брала букет с доставкой, курьер приехал на 25 минут раньше и сидел в машине, даже не звонил. Я уж сама вышла, спросила, чего сидит, сказал, что у них по правилам доставка в четко обозначенный временной интервал, чтобы клиентам не доставлять неудобств. И так вот бывает, да.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость