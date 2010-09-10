Автостекло

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1349
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Автостекло

Сообщение klonik » Сегодня, 13:57

Привезли с аукциона США мазду, отличная машина, только лобовое с трещиной. Из-за этой трещины не получается поставить машину на учет, при осмотре не подписывают талон. Нет никакого закона, чтобы можно было это как-то обойти?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1352
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Автостекло

Сообщение zevc » Сегодня, 14:34

Нет, только замена, причем ее необходимость в такой ситуации как раз прописана в законодательстве. Стекло для американской машины у Автостекла02.рф советую искать, в другом месте вряд ли что-то найдете по адекватной цене. Если не секрет, то поделитесь, в какую стоимость вам машина обошлась? Есть мысли что-то подобное провернуть, но сначала надо цену понять.
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