Сообщение klonik » Сегодня, 13:57

Привезли с аукциона США мазду, отличная машина, только лобовое с трещиной. Из-за этой трещины не получается поставить машину на учет, при осмотре не подписывают талон. Нет никакого закона, чтобы можно было это как-то обойти?