Автостекло
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Автостекло
Привезли с аукциона США мазду, отличная машина, только лобовое с трещиной. Из-за этой трещины не получается поставить машину на учет, при осмотре не подписывают талон. Нет никакого закона, чтобы можно было это как-то обойти?
Re: Автостекло
Нет, только замена, причем ее необходимость в такой ситуации как раз прописана в законодательстве. Стекло для американской машины у Автостекла02.рф советую искать, в другом месте вряд ли что-то найдете по адекватной цене. Если не секрет, то поделитесь, в какую стоимость вам машина обошлась? Есть мысли что-то подобное провернуть, но сначала надо цену понять.
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