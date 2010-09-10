Основные преимущества владения Photoshop

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1352
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Основные преимущества владения Photoshop

Сообщение zevc » Сегодня, 15:16

Основные преимущества владения Photoshop может кто очертить? А то вот думаю изучать или нет...
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1349
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Основные преимущества владения Photoshop

Сообщение klonik » Сегодня, 15:17

Это может принести большой доход, сейчас люди работающие в этой области очень ценятся. Рекомендую вам не терять время и ознакомится вот с этим https://mir-devil.ru/load/dlja_photosho ... 6-1-0-1366 материалом по вашей теме. Там все досконально описано, и ваш вопрос будет мигом решен) Сама подобным интересуюсь, так что советую почитать написанное не с потолка, а толковым автором)
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