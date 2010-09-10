Какой дизайн кухни выбрать?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1349
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Какой дизайн кухни выбрать?

Сообщение klonik » Сегодня, 17:48

Какой дизайн кухни выбрать?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1352
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Какой дизайн кухни выбрать?

Сообщение zevc » Сегодня, 17:49

Мы вот тоже долго голову ломали во время ремонта, так помогла статья https://hclida.by/2024/02/22/kuhonnyj-t ... oruzhenie/ Там про все очень хорошо описано, есть масса шикарный дизайнерских идей. Почитайте!
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