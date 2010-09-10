Какой дизайн кухни выбрать?
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Какой дизайн кухни выбрать?
Какой дизайн кухни выбрать?
Re: Какой дизайн кухни выбрать?
Мы вот тоже долго голову ломали во время ремонта, так помогла статья https://hclida.by/2024/02/22/kuhonnyj-t ... oruzhenie/ Там про все очень хорошо описано, есть масса шикарный дизайнерских идей. Почитайте!
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