Наркологическая клиника

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1352
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Наркологическая клиника

Сообщение klonik » Сегодня, 12:25

Девчонки привет. Не знаю у кого даже спросить, спрошу тут. Подскажите, пожалуйста, где можно сделать капельницу от запоя. Муж уже две недели никак не может выйти из запоя. Боюсь чего плохого бы не случилось.
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