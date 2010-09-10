Сообщение klonik » Вчера, 12:25

Девчонки привет. Не знаю у кого даже спросить, спрошу тут. Подскажите, пожалуйста, где можно сделать капельницу от запоя. Муж уже две недели никак не может выйти из запоя. Боюсь чего плохого бы не случилось.