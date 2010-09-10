Наркологическая клиника

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1353
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Наркологическая клиника

Сообщение klonik » Вчера, 12:25

Девчонки привет. Не знаю у кого даже спросить, спрошу тут. Подскажите, пожалуйста, где можно сделать капельницу от запоя. Муж уже две недели никак не может выйти из запоя. Боюсь чего плохого бы не случилось.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1355
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Наркологическая клиника

Сообщение zevc » Вчера, 22:52

Здравствуйте, вам сможет помочь только наркологическая клиника. Обратитесь, там точно смогут помочь вашему мужу. Сейчас в такие учреждения обращения анонимные, так что не бойтесь что про это кто-то узнает. Обратитесь, человеку из запоя практически нереально выбраться самому. Поэтому таким людям очень важная помощь со стороны.
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