Наркологическая клиника
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Наркологическая клиника
Девчонки привет. Не знаю у кого даже спросить, спрошу тут. Подскажите, пожалуйста, где можно сделать капельницу от запоя. Муж уже две недели никак не может выйти из запоя. Боюсь чего плохого бы не случилось.
Re: Наркологическая клиника
Здравствуйте, вам сможет помочь только наркологическая клиника. Обратитесь, там точно смогут помочь вашему мужу. Сейчас в такие учреждения обращения анонимные, так что не бойтесь что про это кто-то узнает. Обратитесь, человеку из запоя практически нереально выбраться самому. Поэтому таким людям очень важная помощь со стороны.
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