Мультитулы
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Мультитулы
Хочу брату на ДР купить на подарок мультитул. Какой порекомендуете взять?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Мультитулы
Если на хороший подарок вам для брата не жалко 10 000 гривен советую купить стильный мультитул Leatherman MUT Stainless Steel https://leatherman.in.ua/ru/multytul-leatherman-mut-stainless-steel-chokhol-molle-850012n/ Внутри его целых 16 функциональных устройств. Выручит в любых ситуациях. С такими знаю военные часто ходят.
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