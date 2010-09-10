Мультитулы

Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Мультитулы

Сообщение Радищева » Вчера, 17:33

Хочу брату на ДР купить на подарок мультитул. Какой порекомендуете взять?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Мультитулы

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 07:34

Если на хороший подарок вам для брата не жалко 10 000 гривен советую купить стильный мультитул Leatherman MUT Stainless Steel https://leatherman.in.ua/ru/multytul-leatherman-mut-stainless-steel-chokhol-molle-850012n/ Внутри его целых 16 функциональных устройств. Выручит в любых ситуациях. С такими знаю военные часто ходят.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Между нами, девочками»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей