Фильмы

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1353
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Фильмы

Сообщение klonik » Вчера, 19:34

Где можно посмотреть хороший фильм или сериал в хорошем качестве. Хочется посмотреть не только старые шедевры, но и новые. На какой площадке добавляются новинки?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1355
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Фильмы

Сообщение zevc » Вчера, 22:46

Я свой досуг провожу только с https://www.lordfilm3.one/ . Думаю, что лучше площадки и не найти. Дело в том, что на других сайтах нужно либо регистрироваться, либо оформлять подписку. А я не хочу это делать, потому что не так часто как хотелось бы смотрю фильмы и сериалы. А вот Лордфильм для меня идеальная площадка. Можно найти как давно вышедшие фильмы, так и фильмы которые появились недавно.
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