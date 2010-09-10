Фильмы
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Фильмы
Где можно посмотреть хороший фильм или сериал в хорошем качестве. Хочется посмотреть не только старые шедевры, но и новые. На какой площадке добавляются новинки?
Re: Фильмы
Я свой досуг провожу только с https://www.lordfilm3.one/ . Думаю, что лучше площадки и не найти. Дело в том, что на других сайтах нужно либо регистрироваться, либо оформлять подписку. А я не хочу это делать, потому что не так часто как хотелось бы смотрю фильмы и сериалы. А вот Лордфильм для меня идеальная площадка. Можно найти как давно вышедшие фильмы, так и фильмы которые появились недавно.
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