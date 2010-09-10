Преимущества онлайн-курсов

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1359
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Преимущества онлайн-курсов

Сообщение zevc » Сегодня, 00:12

Преимущества онлайн-курсов не подскажете? Хочу программирование так изучать.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Преимущества онлайн-курсов

Сообщение klonik » Сегодня, 00:12

Полезное дело - не бросайте эту идею! Рекомендую вам не терять время и ознакомится вот с этим https://dfiles.ru/preimuschestva-onlayn-kursov/ материалом по вашей теме. Там все досконально описано, и ваш вопрос будет мигом решен) Сама подобным интересуюсь, так что советую почитать написанное не с потолка, а толковым автором)
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