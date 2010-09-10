Преимущества онлайн-курсов
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Преимущества онлайн-курсов
Преимущества онлайн-курсов не подскажете? Хочу программирование так изучать.
Re: Преимущества онлайн-курсов
Полезное дело - не бросайте эту идею! Рекомендую вам не терять время и ознакомится вот с этим https://dfiles.ru/preimuschestva-onlayn-kursov/ материалом по вашей теме. Там все досконально описано, и ваш вопрос будет мигом решен) Сама подобным интересуюсь, так что советую почитать написанное не с потолка, а толковым автором)
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