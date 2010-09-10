Интернет-маркетинг в школе Нетология хорошо преподают?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Интернет-маркетинг в школе Нетология хорошо преподают?
Интернет-маркетинг в школе Нетология хорошо преподают?
Re: Интернет-маркетинг в школе Нетология хорошо преподают?
Одни из лучших на рынке образовательных услуг. Сами почитайте https://buzulukmedia.ru/shkola-netologi ... -i-kursov/ Думаем туда дочку записать, пусть получит полезные знания, которые ей могут на работе пригодится. Тем более сейчас эта сфера быстро развивается и хорошие зп предлагает.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость